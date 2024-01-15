İsrail'de üç ayrı noktada araçlı saldırı düzenlendi Birçok yerde düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Halka, 'evinizden çıkmayın' uyarısı yapılırken, görgü tanıkları yaşananları anlattı.

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AA & Ensonhaber

İsrail, araçlı saldırı haberiyle sarsıldı.

Başkent Tel Aviv yakınlarında düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada araçlı saldırı düzenlendi.

1 ölü, 17 yaralı

Saldırılarda ağır yaralanan 70'lı yaşlarındaki bir kadının öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

'Evlerinizde kalın' uyarısı

Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. Saldırı sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

İsrail'i sarsan peş peşe saldırılar

Times of Israel'in haberine göre, saldırılar inceleme altına alınırken, polisin olayın "gittikçe terör olayı gibi göründüğünü" düşündüğü kaydedildi.

Araçlı saldırının yanı sıra bıçaklama olayının da yaşandığı bildirildi.

Görgü tanığı anlattı

Araçla ezmeye tanıklık eden bir kişi, her şeyin aniden gerçekleştiğini söyledi. İsrail basınının aktardığına göre, görgü tanığı şu ifadeleri kullandı:

Bir arabanın başka bir arabaya çarpması gibi bir çarpışma sesi duyduk. Sürücünün bir kadını bıçaklamaya gittiğini gördük. Kadın kaçtı. Sürücü, 60 yaşındaki bir adamı yere düşene kadar bıçakladı.

Önce bıçakladılar, sonra ezdiler

Başka bir tanık Haaretz'e verdiği demeçte, "Birinin alışveriş merkezinin yanında üç kişiyi bıçakladığını, bir araba çalıp insanları ezdiğini gördüm." dedi.

Polisten yapılan açıklamada, Ra'anana şehrindeki 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısını düzenleyen kişinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti nüfusuna kayıtlı bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise saldırıyla bağlantısı olduğu söylenen bir başka Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.