İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması olan esir takası süreci devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından, son detaylara ilişkin açıklama yapıldı.

30 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

TOPLAM 120 KİŞİNİN NAAŞI İADE EDİLDİ

İsrail'den dün ve önceki gün de 90 kişinin naaşının Gazze'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece toplamda 120 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği kaydedildi.

DARP VE İŞKENCE İZLERİ

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğu vurgulanan açıklamada, şu ana kadar cesetlerden 4'ünün yakınları tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.