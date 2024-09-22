İsrail'den 'Al Jazeera' kararı: Batı Şeria'daki ofisini kapattı İsrail ordusu Al Jazeera televizyonunu hedef almaya devam ediyor. Batı Şeria'daki ofisinin kapatılmasına ilişkin bilgi Al Jazeera televizyonundan duyuruldu.

AA

İsrail baskıcı politikalarını sürdürüyor...

Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisini kapattığı yönündeki bilgi, Al Jazeera televizyonunda yer alan haberde, "ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah'taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı" ifadeleri ile açıklandı.

İsrail ordusunun, öncesinde Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı bildirildi.

TÜM EKİPMAN VE BELGELERE EL KONULDU

Yapılan kuşatmada binanın demir kapısının bombayla patlatıldığı ve baskın düzenlendiği açıklandı.

Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el konuldu.

Ayrıca, ordu, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasına engel olarak kanalın yayını durduğunu duyurdu.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Öte yandan, Al Jazeera tarafından olaya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin ağır silahlı olduğu, ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emrin ofisin müdürü Velid el-Omeri'ye teslim edildiği görülüyor.

Müdür Omeri tarafından yapılan açıklamada ise, askerlerin Ramallah ofisinin önünde bulunan İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını yırtıp tahrip ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)