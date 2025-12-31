İsrail’den Batı Şeria’da yeni yerleşim hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan ve 2005 yılında “ayrılma planı” kapsamında tahliye edilen Sanur yerleşim biriminde yeni inşaatların önünü açtı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, Sanur’a yeniden yerleşimi kapsayan planı kabul etti.

126 KONUTLUK İNŞAAT PROJESİ

Onaylanan plan doğrultusunda, Sanur yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için 126 konut inşa edilmesi öngörülüyor. Planın hayata geçirilmesiyle birlikte, yerleşimcilerin yaklaşık iki ay içinde bölgeye geri dönmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

SMOTRICH'TEN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Sanur’da yaptığı açıklamada, 2005’te uygulanan ayrılma planını hedef alarak, “Batı Şeria’nın kuzeyinde yaşanan yerinden edilmenin utancını ortadan kaldıracağız ve İsrail topraklarını yeniden yerleşime açacağız” ifadelerini kullandı.

AYRILMA PLANI 2024'TE İPTAL EDİLMİŞTİ

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron tarafından 2005 yılında uygulamaya konulan “ayrılma planı” kapsamında Gazze’deki yerleşimler ile askeri bölgeler ve Batı Şeria’nın kuzeyindeki dört yerleşim birimi boşaltılmıştı. Ancak İsrail Meclisi, Mart 2024’te bu planı iptal eden yeni bir yasayı kabul etmişti.

FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler tarafından “yasa dışı” olarak nitelendirilen yerleşim faaliyetlerine son verilmesi için uluslararası topluma uzun süredir İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan İsrail’in yalnızca 2025 yılı içinde Batı Şeria’da 28 binden fazla yasa dışı konutun inşasına onay verdiği bildiriliyor.