İsrail'den esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği sinyali geldi İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için anlaşma yapabileceklerini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği saldırıya karşılık veren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Açıklanan son resmi verilere göre Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirlenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

İsrail ise 43'ü Gazze Geridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'den anlaşma sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, esir aileleriyle bir araya geldi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, "Bu savaşta emniyet teşkilatı sadece iki şeyle ilgileniyor; Hamas'ın yenilmesi ve esirlerin geri dönüşü" diyen Galant, her ne şekilde olursa olsun esirleri kurtarmaya kararlı olduklarını, bunun ise anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.

Hamas'ı uzun yıllardır tanıdığını ve ancak üzerinde askeri baskı kurarak onunla mücadele edebileceklerini bildiğini kaydeden Galant, "Savaş için bir takvimimiz yok. Esirler serbest bırakılıncaya kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galant bu açıklamasıyla ilk defa Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapma olasılığından bahsetmiş oldu.

Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in işgal ve ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir alarak Gazze'ye götürmüştü.

İsrail ordusu yoğun biçimde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 240 İsrailli esirin bulunduğunu aktarmıştı.

İsrail'de çok tartışılan Hamas ile karşılıklı tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması ve insani ateşkes teklifine İsrail hükümeti kesin olarak karşı çıkmış, İsrailli esirlerin tutulduğu Gazze'de ateşkes çağrılarını da reddetmişti.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun yoğun bombardımanında ellerindeki 60 kadar esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'de esirlerin bazı yakınları başta olmak üzere farklı gruplar iki tarafın da tüm esir ve tutukluları karşılıklı olarak serbest bırakması önerisini destekliyor.