İsrail ordusu, rehine operasyonu bahanesiyle Gazze'ye girdi Gazze'de günlerdir hava bombardımanlarıyla katliam yapan İsrail ordusu, rehine operasyonları için karadan Gazze'ye giriş yaptı.

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ensonhaber.com

İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi.

Gazze'de masum insanların üzerine günlerdir bomba yağdıran İsrail askerleri, şimdi de karadan Gazze'ye giriş yaptı.

Konuyla ilgili açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü'nden geldi.

Yapılan açıklamada, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor." denildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 222 rehinenin bulunduğunu tahmin ediyor.

İsrail’e ait çok sayıda tank sınırda bekletiliyor

Gazze’ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, 7 Ekim’den bu yana hava saldırılarını sürdürürken, sınırdaki askeri yığınağını da artırmaya devam ediyor.

Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi.

İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank, askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Savaşta son durum

Bir diğer yandan kara baskınından bir süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın açıklamaları ortaya çıktı.

Galant Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında kara harekatına ilişkin açıklamalarında "Gazze’deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu 1 ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini aktarmıştı

Ölenlerin yüzde 70'i çocuk, kadın ve yaşlı

İsrail uçakları dün gece Gazze’deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusaurat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonucu 400’den fazla Filistinli can verdi.

Filistin resmi ajansının kentteki kaynaklardan aktardığı bilgilere göre ölenlerin yüzde 70’ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kapsıyor.