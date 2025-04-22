İsrail'den 'halifelik' açıklaması: İzin vermeyeceğiz

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yafa kentinde bir anma töreninde konuştu.

Gazze'de henüz yapacakları çok şey olduğunu ileri süren İsrail Başbakanı, "Ne için savaştığımızı biliyoruz, kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"GÖREVİ TAMAMLAMALIYIZ"

Netanyahu, İsrail'in varlığını sürdürebilmek için "görevi tamamlamaları" gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerine işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı çökerteceklerini, İsrailli esirleri geri getireceklerini ve Gazze'den İsrail'e yeni bir tehdit gelmesini engelleyeceklerini" savundu.

"İSRAİL'DE İÇ SAVAŞ OLMAYACAK"

Netanyahu, Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne sürerek Gazze, Lübnan ve Suriye'de "İran eksenine büyük darbe vurduklarını" belirtti.

ABD ile birlikte Yemen'de Husilere saldırılar düzenlediklerini de hatırlatan Netanyahu, İsrail iç siyasetindeki tartışmalara da değinerek "İsrail'de iç savaş olmayacak." diye konuştu.