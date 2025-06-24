İsrail'den İran itirafı: Muhalefeti ayağa kaldırmak için temastayız

İsrail ile İran arasında 13 Haziran’dan bu yana devam eden çatışmalar 11. gününe girerken, bölgede tansiyon sürüyor.

İSRAİL'DEN, İRAN'DAKİ MUHALEFETLE TEMAS İTİRAFI

Bu süreçte İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu’nun yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Bir canlı yayında konuşan Eliyahu, “İran’daki muhalefeti harekete geçirmek için çaba gösteriyoruz ve onlarla yakın temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, İsrail’in sadece askeri operasyonlarla değil, İran’daki rejim içi dinamikleri hedef alarak daha derin stratejiler izlediğini ortaya koydu.

KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da aynı gün yaptığı açıklamada, "Tahran'ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskı birimlerini hedef aldık" dedi.

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Basij Gücü’nün karargâhı, iç güvenlik merkezleri, Evin Hapishanesi ve Tahran’daki sembolik "İsrail Yıkımı Saati"nin de vurulan hedefler arasında olduğunu açıkladı. Katz, "İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak. Saldırılarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR, BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri komuta noktalarına yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 430 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran’ın yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı.