İsrail'den İran'a siber saldırı: Benzin istasyonlarında hizmetler aksadı

İsrail'le bağlantıları olduğu belirtilen bilgisayar korsanları grubu, İran'ı hedef aldı.
Grup, düzenlediği siber saldırıyla İran'ın benzin istasyonlarındaki işleyişi aksattığını söyledi.
Yakıt tedarik sistemine siber saldırı
İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran genelinde ve Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetlerin devre dışı kaldığı bildirildi.
İsrailli korsanlar: İran'ın saldırganlığına yanıt
Açıklamada, "Bu siber saldırı, İran'ın ve onun bölgedeki vekillerinin saldırganlığına bir yanıttır. Hamaney, ateşle oynamanın bir bedeli var." denildi.
İran dini lideri Ali Hamaney, 7 Ekim saldırısına ilişkin, "Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz." demişti.
Benzin istasyonları devre dışı kaldı
İran devlet medyası, başkent Tahran'daki bazı benzin istasyonlarının işlevselliğini yitirdiğini ancak bunun nedeninin henüz belli olmadığını duyurdu.
Siber saldırıyı gerçekleştiren İsrailli grup, daha önce İran'ın önde gelen çelik şirketlerini hedef aldıklarını iddia etmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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