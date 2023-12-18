İsrail'den İran'a siber saldırı: Benzin istasyonlarında hizmetler aksadı Siber saldırı sonucu benzin istasyonlarında verilen hizmetlerde duraksamalar yaşandı.

AA

İsrail'le bağlantıları olduğu belirtilen bilgisayar korsanları grubu, İran'ı hedef aldı.

Grup, düzenlediği siber saldırıyla İran'ın benzin istasyonlarındaki işleyişi aksattığını söyledi.

Yakıt tedarik sistemine siber saldırı

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran genelinde ve Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetlerin devre dışı kaldığı bildirildi.

İsrailli korsanlar: İran'ın saldırganlığına yanıt

Açıklamada, "Bu siber saldırı, İran'ın ve onun bölgedeki vekillerinin saldırganlığına bir yanıttır. Hamaney, ateşle oynamanın bir bedeli var." denildi.

İran dini lideri Ali Hamaney, 7 Ekim saldırısına ilişkin, "Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz." demişti.

Benzin istasyonları devre dışı kaldı

İran devlet medyası, başkent Tahran'daki bazı benzin istasyonlarının işlevselliğini yitirdiğini ancak bunun nedeninin henüz belli olmadığını duyurdu.

Siber saldırıyı gerçekleştiren İsrailli grup, daha önce İran'ın önde gelen çelik şirketlerini hedef aldıklarını iddia etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)