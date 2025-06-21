İsrail'den kaçan yüzlerce kişi Güney Kıbrıs'ta uzun kuyruklar oluşturdu

Orta Doğu'da çatışmalar 9. gününde de devam ediyor.

İsrail-İran arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor.

İran, başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere pek çok şehre yönelik saldırılarına devam ederken, kentlerde büyük yıkım oluştu.

Çatışmaların ilk gününden beri İsrail'den kaçan yaklaşık 5 bin kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yerleşti.

KIBRIS'A KAÇIŞ: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bu rakamın, çatışmaların devam etmesi halinde artacağı düşünülürken bugün de İsrail'den Kıbrıs'a adeta kaçan yüzlerce kişi, Larnaka Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu durum, İran-İsrail arasındaki çatışmaların turizm ve hava trafiği üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK ARTTI

Güney Kıbrıs, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte tahliye merkezi haline geldi.

Yüzlerce İsrailli, güvenlik endişeleri nedeniyle Kıbrıs'a sığındı.

Larnaka Havalimanı, tahliye edilenlerin yanı sıra İsrail'e dönmek isteyen ancak uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kalanları da ağırlarken, havalimanında ise yoğunluk yaratıyor.

DİPLOMATİK GERİLİMİ DE ETKİLEDİ

İran-İsrail arasındaki çatışmalar, bölgedeki diplomatik gerilimi de artırdı.

Tahliye edilenlerin oluşturduğu kuyruklar, Güney Kıbrıs'ın turizm sektörüne ek bir yük getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele eden ada ekonomisi, bu güvenlik krizinden de olumsuz etkilendi.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Kıbrıs hükümeti, tahliye süreçlerini yönetmek ve havalimanındaki yoğunluğu hafifletmek için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Bu durum, Güney Kıbrıs'ın hem güvenlik hem de çevresel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koydu.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İran-İsrail arasındaki çatışmalar, 13 Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik sürpriz bir saldırı başlatmasıyla başladı.

Saldırı, İran'ın nükleer tesislerini ve askeri hedeflerini hedef aldı, 200'den fazla sivilin ölümüne yol açtı.

İran, 17 Haziran'da misilleme yaparak İsrail'e drone ve füze saldırıları düzenledi, ancak İsrail çoğu saldırıyı engelledi.

Bu karşılıklı saldırılar, bölgede gerginliği artırdı ve Güney Kıbrıs'ta tahliye operasyonlarına yol açtı.

Çatışmalar, İran'ın nükleer programına yönelik endişeler ve İsrail'in İran destekli gruplara karşı operasyonlarının bir devamı niteliğindeydi.