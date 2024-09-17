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İsrail'den Lübnan'a yapılan siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İsrail'den Lübnan'a yapılan siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200'ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı açıklandı.