İsrail'den Lübnan'a korkunç saldırı...
Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına sızan İsrail, eş zamanlı olarak hepsini patlattı.
İletişim için kullandığı çağrı cihazlarındaki patlamalar neticesinde sokaklarda büyük kaos yaşandı..
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Lübnan'da patlamayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını söyledi.
200'Ü AĞIR 2 BİN 800 KİŞİ YARALANDI
Yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
İran Mehr haber ajansı, yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.
VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİ BOZULDU
Saldırı sonrası yaralananlar, çevre hastanelere kaldırıldı.
Hizbullah mensuplarının taşıdığı telsiz cihazlarının infilak ettirilmesi sonucu korkunç görüntüler ortaya çıktı.
Binlerce yaralının vücut bütünlüğünün bozulduğu dikkat çekti.
PARMAKLARI PARÇALANDI, BACAKLARI KOPTU
Cihazı elinde taşıyanların parmakları parçalandı, belinde taşıyanların vücudunda hayati hasarlar oluştu.
Cebinde taşıdığı esnada patlamaya maruz kalanlar ise bacaklarından ciddi derecede yaralandı.
ABD YAPIMI ÇAĞRI CİHAZLARI KULLANILIYORDU
Öte yandan dünyanın gündemine bomba gibi düşen saldırıda, bir detay dikkat çekti.
Modern cep telefonlarının GPS yoluyla oluşturduğu güvenlik açığı sebebiyle Hizbullah mensuplarının “Pager” olarak bilinen eski model iletişim aracını kullandığı öğrenildi.
Hizbullah mensuplarının izlenme riskini en aza indirmek amacıyla ABD patentli eski model Pager cihazlarını tercih ettiği kaydedildi.
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