Terör örgütü YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Hamima köyüne kamikaze İHA'larla saldırdı.

Suriye'de çatışmalar devam ediyor.

Terör örgütü YPG/SDG bölgede bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

İHA'LARLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütünün Halep'in doğusundaki Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı diğer bir haberinde, Suriye ordusunun Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla yaptığı saldırıya karşılık olarak YPG/SDG'nin Deyr Hafir bölgesindeki mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Haberde, saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ 3 MAHALLEDEN ÇIKARILMIŞTI

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.