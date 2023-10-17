İsrail'den skandal açıklama: Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır
AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırıdan sonra sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır"

Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.

İsrail yine içinde hastalar olan hastaneyi bombaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasına tepki