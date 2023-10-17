İsrail'den skandal açıklama: Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'de Filistinli grupların elindeki İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırıdan sonra sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır"

Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.