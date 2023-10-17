İsrail'den skandal açıklama: Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır

AA & Ensonhaber
İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırıdan sonra sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.
"Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır"
Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.
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