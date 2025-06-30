İsrail'den Suriye ve Lübnan'a resmi ilişki çağrısı geldi

İsrail, İran ile 12 gün süren savaşının ardından Orta Doğu'daki komşularıyla ilişkilerini değerlendiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kudüs'te gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, "İsrail uzun süredir mücadele içerisinde olduğu düşmanları Suriye ve Lübnan ile resmi ilişkiler kurmak istiyor.

İsrail'in güvenlik konusundaki çıkarlarını koruma altına alırken, Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri de barış ve normalleşme çemberimize katmayı düşünüyoruz." dedi.

'GOLAN TEPELERİ TARTIŞILMAZ' DEDİ

Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde bulunan Golan Tepeleri konusuna da değinen Saar, "Ancak Golan tartışılmaz bir meseledir. Suriye ile gerçekleştirilecek herhangi bir barış anlaşmasında Golan Tepeleri, İsrail'in bir parçası olarak kalacaktır." mesajını vurgulayarak İsrail'in taviz vermeyeceğini belirtti.

İsrailli Bakan, üçüncü ülkelerin özgür ve bağımsız bir Filistin devleti oluşturulmasına ilişkin söylemlerine değindiği açıklamasında, "Diğer devletlerin ilişkilerin normalleşmesi için Filistin devletinin oluşturulmasını şart koyması hiç ‘yapıcı' değil. Biz, kurulacak olan bir Filistin devletini, İsrail'in güvenliğini tehdit edecek bir unsur olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARAP BARIŞ PLANINI HATIRLATTI"

Adını açıklamayan bir Suriyeli yetkili ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Suriye'nin bütünün ayrılmaz bir parçası olan Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, İsrail ile ilişkilerde gerçekleştirilecek herhangi bir normalleşme sürecinin 2002 tarihli Arap Barış Planı kapsamında yürütülmesi ve ayrı bir yol olarak izlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

İsrail, 1967'de Arap ülkelerine karşı Altı Gün Savaşı'nda Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini ele geçirmesinden bu yana da, bölgeyi sınırlarının ayrılmaz bir parçası olarak nitelendiriyor.

Uluslararası toplum Golan Tepelerini işgal altındaki Suriye toprağı olarak değerlendirse de ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk döneminde İsrail'in bölgedeki egemenliğini tanıdığını söylemişti.

Trump ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ilk kez görüşme gerçekleştirerek, kendisine Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracağını söylemiş ve eş-Şara'yı ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmişti.