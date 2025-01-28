İsrail’den tepki çeken açıklama: Filistinliler için sürgün planı

AA

Ynet internet sitesinin haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

GAZZELİLER İÇİN SÜRGÜN PLANI

Smotrich konuşmasında, Filistinlilerin sürgünü teklifini hayata geçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bakanlar Kurulu ile bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın "bilge, ölçülü ve gerçekçi" bir bakış açısı sunduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlileri topraklarından çıkarmak için göçü teşvik etmenin tek çözüm olduğunu öne sürdü.

"TRUMP İSTEDİĞİNDE GERÇEKLEŞİYOR"

Smotrich, Mısır ve Ürdün'den gelen tepkilere ilişkin ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'nın itirazlarına rağmen göçmenleri sınır dışı etme konusundaki tutumunu örnek göstererek "O (Trump) istediğinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

"GAZZE'NİN TAMAMEN İŞGAL EDİLMESİ GEREKİR"

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair Smotrich, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sonunda savaş yöntemini değiştirmesi gerektiğini ileri sürdü.

Smotrich, "Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen işgal edilmesi" ve bunun için de "saldırgan" bir genelkurmay başkanı atanması gerektiğini savundu.

TRUMP FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ FİKRİNİ ORTAYA ATMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

"Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuşan Trump'a, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Arap ülkelerinden tepki gelmişti.