İsrail'den UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına tepki

AA & Ensonhaber

Gazze'de 412 gündür katliam yapan İsrail, bölgede sivillere bomba yağdırıyor..

İsrail'in bölgede soykırımı devam ederken, Uluslararası hukuka aykırı binlerce ihlal yapan Netanyahu hükümetiyle ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant'a savaş suçları için tutuklama emri çıkardı.

Bu karar İsrail'de tepkilere neden oldu.

HERZOG: ADALET İÇİN KARANLIK BİR GÜN

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı yazılı açıklamayla UCM'nin kararını eleştirdi. Herzog açıklamasında, "Bu, adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün." yorumunda bulundu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR REZALET"

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise Lahey'deki UCM'nin varlığı ve faaliyeti açısından tüm meşruiyetini kaybettiğini öne sürerek kararın verildiği günü "Kara bir an." olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Netanyahu ve Gallant hakkında çıkan tutuklama kararına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Benzeri görülmemiş bir rezalet ama hiç de şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

"YAHUDİ DÜŞMANLIĞI TEDAVİ EDİLEMEZ AKIL HASTALIKLARIDIR"

Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan ise, "Yahudi düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığı tedavi edilemez akıl hastalıklarıdır. Lahey'deki Adaletsizlik Mahkemesindeki cahil kalabalık bunu kanıtladı." açıklamasında bulundu.

İSRAİL MUHALEFETİ DE KARARI KINADI

İsrail'de ana muhalefetteki Yeş Atid Partisi lideri Yair Lapid, Lahey'deki mahkemenin kararını kınadığını duyurdu.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, X'teki paylaşımında, UCM'nin kararını "ahlaki körlük ve asla unutulmayacak tarihi boyutta utanç verici bir leke" olarak tanımladı.