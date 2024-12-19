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İHA

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

İSRAİL 9 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

ELEKTRİK MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi.