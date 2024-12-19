İHA
İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.
İSRAİL 9 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ
Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
ELEKTRİK MERKEZLERİ HEDEF ALINDI
Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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