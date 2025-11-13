İsrail'den yeni taciz kampanyası: Filistinlilerin evlerinin ana kapılarını mühürlediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail zulmü bitmiyor...

İsrail, Gazze Şeridi’nde yürürlükteki ateşkes anlaşmasına rağmen yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

FİLİSTİNLİ EVLERİN ANA KAPILARI MÜHÜRLENDİ

Bu kapsamda, İsrail işgal güçleri, El Halil'in Cabir Mahallesi'ndeki Filistinli evlerin ana kapılarını mühürledi.

Filistinlilere ait evlerin ana kapılarınının mühürlendiği anlarda içeride Filistinli ailelerin bulunması ise dikkat çekti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Filistinli evlerin ana kapılarının mühürlediği anlar, anbean kayda alındı.

Söz konusu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılıp, tepki topladı.

UYDUDAN GÖZLEMLENDİ: BİN 500 BİNA YIKILDI

Uydu görüntülerine dayalı yeni analizler, İsrail ordusunun bölgedeki yıkımı büyük ölçüde sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

BBC Verify ekibinin incelediği uydu görüntülerine göre, İsrail güçleri, 10 Ekim’de Hamas ile sağlanan ateşkesin başlamasından bu yana kontrol altında tuttuğu Gazze bölgelerinde bin 500’den fazla binayı yıktı.

TRUMP "SAVAŞ BİTTİ" DEMİŞTİ

Gazze için hazırlanan ve ateşkesin temelini oluşturan 20 maddelik Trump barış planında, “Tüm askeri operasyonlar, hava ve topçu bombardımanı dahil askıya alınacaktır.” ifadeleri yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin ardından yaptığı açıklamalarda defalarca “Savaş bitti.” ifadelerini kullanmıştı.