İsrail'in ABD'den talebi: 200 kamikaze drone Tel Aviv yönetimi, Washington'dan 'Sustalı 600' tipi insansız hava araçları istedi. İHA'lar, patlayıcı madde taşıyabiliyor.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, ABD'den yeni bir talepte bulundu.

Sivilleri gözünü kırpmadan öldüren İsrail, katliamlarını artırmanın yollarını arıyor.

Buna göre Tel Aviv yönetimi, 200 adet "kamikaze drone" tedarik etmek istiyor. "Sustalı 600" tipi insansız hava aracı (İHA) sağlama girişimi, İsrail basınında yer aldı.

Patlayıcı madde taşıyabiliyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu İHA'ların gelişmiş bir kameraya sahip olduğu belirtildi.

İHA'ların bir miktar patlayıcı madde taşıyabildiği ve yakındaki İHA'lardan bilgi alma özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

Menzili 40 kilometre

Bu İHA'ların menzilinin 40 kilometre olduğu ve 40 dakika havada kalabildiği aktarıldı. Konuya ilişkin henüz ABD'den ve İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarındaki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

163 Filistinliyi öldürdüler

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.