İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin tutulduğu hapishane görüntülendi

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyordu.

İsrail, dün uluslararası sularda yol alan filoya haksız bir saldırıda bulundu.

Gemilere müdahalede bulunan İsrail, aktivistleri de gözaltına aldı.

SON TEKNEYE DE MÜDAHALEDE BULUNULDU

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.

AKTİVİSTLERİN NAKLEDİLDİĞİ HAPİSHANE GÖRÜNTÜLENDİ

Filodaki teknelerden alıkonulan aktivistlerin sorgularının ardından Negev Çölü'ndeki Gazze ile Mısır arasındaki Ketziot Hapishanesi’ne nakledildiği aktarıldı.

Fotoğrafta, Ketziot Hapishanesi görülüyor.