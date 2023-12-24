İsrail’in bombardımanlarında 47 Filistinli daha yaşamını yitirdi İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulüm şiddetini arttırarak devam ediyor. Yapılan son saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybederken toplam hayatını kaybeden sivil sayısı 20 bin 258'e ulaştı.

AA

İsrail ordusu (IDF) Gazzeye yönelik saldırılarını ve uyguladığı tecrid politikasının şiddetini arttırarak devam ediyor.

Dünya devletlerinin sessiz kalmayı sürdürdüğü soykırımın ise ne kadar süre ile devam edeceği bilinmiyor.

Şartların her geçen gün kötüye gittiği Gazze’de durum ise vahim.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, çok sayıda kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinliyi hedef alan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Toplam 47 sivil daha öldü

Gazze'nin orta kesimlerinde dün akşamdan bu yana devam eden bombardımanda, 40 Filistinliyi öldüren ve onlarca kişiyi yaralayan İsrail güçlerinin Refah kentinin batısındaki Kanada Mahallesi'nde de "Ebu el-Avf" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca Filistinli yaralandı.

Han Yunus'ta ise "en-Nebris" ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü, 4'ünü de yaraladı.

İsrali güçlerinin gece saatlerinde Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi de bölgedeki Nasır Hastanesine getirildi.

Hastaneyi hedef aldılar

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, el-Emel Hastanesini hedef alarak, hastane içinde bulunan 13 yaşındaki Emir Rami Avde'yi öldürdüğü bildirildi.

Han Yunus'un doğusundaki Man bölgesini hedef alan işgal güçleri de 2 Filistinliyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve obüsler ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesindeki sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki er-Rafi Okuluna baskın

düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda kişiyi alıkoydu ve kadınları okuldan silah zoruyla çıkardı.

İsrail ordusu, Cibaliya ve el-Curn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleri, Cibaliya'nın merkezine doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü.

Cibaliya'da İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin ulaşımını engellemesi sebebiyle çok sayıda yaralı ile hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi sokak ve caddelerde kaldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki İsrail güçleri de topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

Son saldırılarla ölen 47 kişi ile birlikte 79 günlük katliamda ölü sayısı 20 bin 258'e çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)