İsrail'in Cenin'de öldürdüğü Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi Cenin Mülteci Kampı'na kanlı baskın düzenleyen İsrail ordusu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, sadece Gazze'de değil, Filistin'in diğer bölgelerinde de saldırılar düzenliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail güçlerinin baskınlarına sahne oluyor.

Filistinliler için cenaze töreni

Cenin kentine düzenlenen baskında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Öldürülen Filistinliler için yoğun bir katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeleri taşıyan Filistinlilerin sloganlar attığı anlar kaydedildi.

Cenin Mülteci Kampı'na kanlı baskın

İsrail güçlerinin Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselmişti.

Saldırı sonucu Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısı ağır hasar görmüştü.

Lübnan'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Öte yandan Lübnan'ın Sayda kentinde binlerce kişi, İsrail'in 35 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Toplu cuma namazı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Lübnanlı tarafından eda edildi.

Güney Vilayeti Müftüsü Selim Susan tarafından okunan cuma hutbesinde ise Gazzeliler için dua edildi.

Cuma namazının ardından Gazze'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, bölgeye gönderilmek üzere bağış toplandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki iki çocuk hastanesini kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında.



Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)