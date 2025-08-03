İsrail'in dayattığı açlıktan zayıflayan İsrailli esir: İsrail'de öğrendiğim her şey yalan

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılarına devam ederken, İsrail devleti kente yardım girişlerine izin vermiyor.

Uygulanan abluka nedeniyle kentte açlıktan ölümler yaşanıyor.

İnsani bir felakete neden olan abluka politikası, İsrailli esirleri de etkiliyor.

İsrail'in dayattığı açlıktan iskelete dönen Kassam'ın elindeki esir, kaldığı tünelde mezarını kazmaya başladığını belirterek, "Çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak" dedi.

Kassam, Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in dün paylaşılan videosunun devamını yayınladı.

"NE KADAR ZAYIF OLDUĞUMA BAKIN, BU HAYAL DEĞİL GERÇEK"

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." dedi.

GÜNLÜK YEDİKLERİNİ KAYDEDİYOR

İçinde bulunduğu tünelin duvarına günlük olarak yediklerini kaydeden David, "Bu temmuz ayının başladığı gün. Mercimek yemişim, sonraki gün yine mercimek. 4 Temmuz'da bir şey yememişim. Sonraki günler yine fasulye ve mercimek. 8 Temmuz'da açlık, sonraki 3 gün mercimek, 12'sinde yine aç kalmışım. 16-17'sinde yine bir şey yememişim. Arada fasulye ve mercimek. 20 Temmuz'da açlık." diyerek sürekli olarak aynı şeyleri yediğini ve uzun süreli açlık çektiğini ifade etti.

NETANYAHU'YA SESLENDİ: ÖĞRENDİKLERİMİN HAPSİ YALAN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." dedi.

"ÖLÜME DOĞRU GİTTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Videonun son kısmında kaldığı tünelin içindeki kumları kazdığı görülen esir, "Kabrimi kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak." ifadesini kullandı.

"ONLAR DA BİZİM YEDİKLERİMİZ YİYORLAR"

Kassam Tugayları tarafından dün "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajıyla yayınlanan videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşılmıştı.