İsrail'in dayattığı açlıktan zayıflayan İsrailli esir: İsrail'de öğrendiğim her şey yalan İsrail'in Gazze'de uyguladığı tam abluka nedeniyle her gün açlıktan can kayıpları yaşanırken, bu durumdan İsrailli esirler de etkileniyor. Kassam Tugayları'nın paylaştığı bir esir, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor" dedi.