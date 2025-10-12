İsrail’in Gazze Şehri’nden çekilmesiyle şehirdeki yıkım gözler önüne serildi

Gazze'de en sonunda ateşkes sağlandı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şehri’nden çekildi.

YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Şehirdeki neredeyse tüm binaların harabeye döndüğü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

300 BİNDEN FAZLA KONUT YOK OLDU

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ya da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi.