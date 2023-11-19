İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bine yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü olmak üzere 13 bini geçti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin basın ofisi, bölgedeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Ölü sayısı 13 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölenlerden 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

6 bin kayıp var

Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.