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AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Tüm dünyanın ateşkes çağrılarına kulaklarını kapatan İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor.

Binlerce masumu öldüren İsrail, bugün bir saldırı daha gerçekleştirdi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El Cuneyna semtine saldırı düzenledi.

İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

ACI DOLU GÖRÜNTÜLER

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne gelen ve yakınlarının naaşları başında bekleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

SALDIRILAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR, CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.