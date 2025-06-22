İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor: 5 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı zulüm devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.

AİLELERİN KALDIĞI ÇADIRI VURDULAR

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadır insansız hava aracıyla vuruldu.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

EVLER TOPÇU SALDIRILARIYLA HEDEF ALINDI

Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesi de topçu saldırılarıyla hedef alındı.

Söz konusu saldırıyla eş zamanlı çok sayıda Filistinlinin mülkü de ateşe verildi.

Kentte ayrıca bazı konutlar da bombalandı.

DAĞITIM MERKEZİNE SALDIRI

İsrail ordusu, güneydeki Refah kentinde ise ABD şirketine ait sözde yardım dağıtım merkezi yakınında toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda en az 10 Filistinli yaralandı.

MÜLTECİ KAMPLARI DA HEDEFTEYDİ

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki Cedid Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda evine bombalı saldırı düzenlenen 1 Filistinli hayatını kaybetti.