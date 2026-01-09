İranlı kadınların dini liderlerin fotoğraflarıyla sigara yakması akım oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’da ekonomik krizle başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler, ülke genelinde giderek yayılıyor.

İran riyalinin ABD doları karşısında tarihî seviyede değer kaybetmesinin ardından patlak veren eylemler, özellikle marketler ve çarşı esnafının öncülüğünde organize edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen birçok kentte protestolar sürerken, olaylarda şimdiye kadar en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 277 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

İRANLI KADINLARIN SİGARALI PROTESTOSU AKIMA DÖNÜŞTÜ

Protestolara ilişkin en dikkat çekici görüntüler ise bazı İranlı kadınların, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile eski lider Ruhullah Humeyni’nin fotoğraflarını ateşe vererek bu alevlerle sigaralarını yaktıkları anlar oldu.

X platformunda kısa sürede yayılan görüntüler, yorumcular tarafından “rejime karşı kadınların simgesel bir protestosu” olarak değerlendirildi.

Protestoların ilk günlerinde konuşan Ali Hamaney, eylemcilerin ekonomik sıkıntılarına "sempati duyduğunu" ifade etmiş, ancak olayların büyümesiyle birlikte "kargaşa çıkaranlara karşı sert önlemler alınacağını" dile getirmişti.

ABD VE İSRAİL'DEN PROTESTOLARA DESTEK MESAJI

Protestoların uluslararası yansımalarında ABD ve İsrail’in eylemcilere destek veren açıklamaları dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara yönelik şiddet uygulanması halinde ABD’nin onların yanında yer alacağını ifade etmişti.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde, İran lideri Hamaney’in rejimin çökme ihtimaline karşı Moskova’ya yönelik olası bir kaçış planı yaptığına dair iddialar gündeme gelmişti.