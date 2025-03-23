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AA

İsrail ordusu, 'terör örgütlerini vuracağı' iddiasıyla bölgeye güçlü bir saldırı düzenleyeceğini belirterek Tel Sultan mahallesinin acilen boşaltılması uyarısında bulundu.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, yaptığı açıklamada, 'tehlikeli savaş bölgesi' olduğu iddiasıyla Tel Sultan'a saldırı başlatıldığını belirtti.

'MEVASİ BÖLGESİNE GİDİN' TALİMATI VERİLDİ

Filistinlileri barınma merkezlerinde, çadırlarda veya evlerde kalmaya karar vermemeleri konusunda tehdit eden Adraee, araç kullanmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Ordu sözcüsü, Filistinlilere, gece boyu sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılara maruz kalan Mevasi bölgesine gitmeleri talimatını verdi.

30 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ve evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSU TAHLİYE UYARISI VERDİ

İsrail ordusunun saldırı tehdidi altındaki 'tahliye' uyarısının ardından Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel Sultan Mahallesi'nden zorla yerinden edilmeye başladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin Tel Sultan Mahallesinde yaşayanlara yaptığı bölgeyi boşaltması uyarısının ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.

İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

BİRKAÇ PARÇA EŞYALARINI ALABİLDİLER

Uçak seslerinin duyulduğu, endişe dolu bir ortamda Tel Sultan'daki çadırlarını ve evlerini terk etmek zorunda bırakılan Filistinliler, yaya olarak çıktıkları göç yolculuğunda yanlarına sadece birkaç parça eşya alabildi.

İsrail'in gece boyu Han Yunus'un batısı ve çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarını yaşayan Filistinliler, Han Yunus'un güneyinden Deyr Belah'ın kuzeyine kadar uzana sahildeki Mevasi bölgesine doğru ilerlemeye başladı.