İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı

AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

Ateşkese varılan ancak defalarca ihlal edilen Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk demeden masum insanları katleden İsrail ordusu, zalim faaliyetini sürdürüyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 11 ölü ve 111 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 115 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 50 BİN 944'E ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 944'e, yaralıların sayısının da 116 bin 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.