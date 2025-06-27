İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 4 aylık bebek bir bacağını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik süren hava saldırılarında Birleşmiş Milletler ve sağlık yetkilileri, sivil can kayıplarının büyük oranda arttığını bildiriyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, çatışmaların başladığı tarihten bu yana ölenlerin büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BÜYÜK BİR KISMI ÇOCUKLARDAN OLUŞUYOR

UNICEF'e göre, bölgedeki sağlık sistemleri çökmek üzere ve çocuklara yönelik tıbbi müdahaleler yetersiz kalıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki toplam can kaybının 56 bini aştığını ve bu sayının yaklaşık üçte birinin çocuk olduğunu bildiriyor.

4 AYLIK BEBEK BACAĞINI KAYBETTİ

Son saldırılarda ise bunun en acı örneklerinden biri olan henüz 4 aylık bir bebek, yaşadığı ağır yaralanma nedeniyle bir bacağını kaybetti.

ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

4 aylık Hani Ziyade bebeğin, aile fertlerinin verdiği bilgiye göre, saldırı evlerine isabet ettiğinde bebek annesinin kucağındaydı.

Annenin hafif yaralandığı saldırıda, ev tamamen yıkıldı.

Bebeğin vücudunda çok sayıda şarapnel yarası olduğu, ancak doktorların yoğun çabasıyla hayatta tutulabildiği öğrenildi.

BİNLERCE ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ya da yaralanan çocukların sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Son verilere göre, savaşın başladığı tarihten bu yana binlerce çocuk yaşamını yitirdi ya da kalıcı engellere maruz kaldı.

'İNSANİ FELAKET'

Uluslararası insan hakları örgütleri, sivillerin özellikle de çocukların korunması gerektiğini belirterek, acil ateşkes çağrısında bulunuyor.

UNICEF ve Birleşmiş Milletler, bölgede yaşananları 'insani felaket' olarak tanımlıyor.

SAVAŞIN ASIL MAĞDURLARI ÇOCUKLAR

Görüntülerde yer alan minik bedenin başından ayrılmayan annesinin gözyaşları, yaşanan dramı gözler önüne seriyor.

O anlar, savaşın gerçek mağdurlarının çocuklar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.