İsrail'in Gazze'yi işgal için başlattığı kara harekatından yeni görüntüler

Gazze Şeridi, 2023'ten bu yana süren çatışmaların gölgesinde, İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle derin bir insanlık dramı yaşıyor.

Bölgeye gerçekleştirilen hava saldırıları ve hastanelerini hedef alarak binlerce can kaybına yol açtı.

On binlerce Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kalarak açlık, susuzluk ve yetersiz tıbbi yardım gibi zorlu koşullarla boğuşurken, son aylarda yoğunlaşan saldırılar bu krizi daha da derinleştirdi.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda...

Her verdiği kararda tepki çeken İsrail, skandal işgal kararını uygulamaya başladı.

İŞGAL İÇİN KARA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail, dün Gazze'yi tamamen işgal için kara harekatı başlattığını duyurdu..

İsrail ordusu, Güney Komutanlığı'na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı kara harekatı başlattı.

HAREKATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.