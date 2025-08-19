İsrail'in Gazze'yi işgal planı: 100 bin askerle saldıracaklar

İsrail ordusunun, yaklaşık 100 bin askerle Gazze kentine yönelik kapsamlı bir harekât planladığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bu saldırı için özel bir plan hazırladı.

HAVA DESTEĞİ DE OLACAK

Hazırlanan plana göre Gazze kentinin tamamen işgal edilmesi için yaklaşık 100 bin asker görevlendirilecek. Önce kentin kuşatılması, ardından aşamalı olarak ele geçirilmesi hedefleniyor. Operasyon sürecinde kara birliklerine havadan da destek sağlanacak.

İsrail ordusunun topyekûn harekât için haftalarca beklemeyeceği, önümüzdeki günlerde Hamas üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla askerlerin yeni bölgelere doğru ilerlemeye başlayacağı ifade ediliyor.

ZAMİR’DEN GAZZE ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in hazırladığı planın uygulanabilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla pazar günü Gazze Şeridi’ni ziyaret ettiği açıklandı.

İsrail’in hedefindeki Gazze kentinde ise yoğun endişe hakim.

Ordunun saldırıları artırmasıyla birlikte sivillerin kentten kaçışlarının başladığı bildirildi.

ATEŞKES ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Gazze'de ateşkes çabaları da sürüyor. İsrail ve Arap medyasına göre Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için yeni bir teklif sunuldu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sani, Kahire'de Mısır'ın ateşkes planını ele alacak.

İsrail'in topyekün Gazze işgali başlamadan önce Hamas'ın silah bırakması konusunda ikna edilmeye çalışacağı belirtiliyor. Üzerinde çalışılan plan İsrail'in Gazze'den aşamalı çekilmesine karşılık rehinelerin aşamalı serbest bırakılmasını öngörüyor.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara iletti.

Reuters'e açıklama yapan Hamas yetkilisi daha fazla detay vermedi.