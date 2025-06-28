İsrail'in İran saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk öldürüldü

İsrail, 13 Haziran günü İran'a geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.

Nükleer silah çalışmalarının önüne geçilmesi için düzenlenen operasyona karşılık İran, İsrail'de birçok noktayı vurdu.

Daha sonra İsrail'e desteğini açıklayan ABD de, 22 Haziran gecesi, İran'daki 3 nükleer tesisi vurdu.

İran'ın da Katar'daki ABD üssünü vurmasının ardından Donald Trump, 24 Haziran günü tarafların ateşkeste mutabık kaldığını açıkladı.

İKİ TARAF DA AĞIR DARBELER ALDI

12 gün süren çatışmalar, iki ülkede de ağır hasara yol açtı.

Bu süreçte İran'da aralarına en az 30 üst düzey komutan ve 14 nükleer bilimcinin de bulunduğu 610 kişi öldü, 4 bin 746 kişi yaralandı.

İsrail'de ise 29 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 461 kişinin yaralandığı açıklandı.

627 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, ateşkesin dördüncü gününde can kaybı bilançosunu güncelledi.

Yetkililere göre, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda 627 kişi yaşamını yitirdi.

49 KADIN VE 13 ÇOCUK

Hayatını kaybedenler arasında 49 kadın ve en küçüğü 2 aylık bebek olmak üzere 13 çocuk da yaşamını yitirdi.

Diğer yandan İsrail, ülkenin çeşitli kentlerinde 7 hastane ve 11 ambulansı doğrudan hedef aldı.

5 sağlık görevlisinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.