İsrail'in İran'a saldırılarında bir nükleer bilim insanı daha öldürüldü

İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'ın misillemeleriyle devam eden savaş, 12 gün sürdü..

İran-İsrail gerilimi ABD'nin de savaşa dahil olmasıyla farklı bir boyuta ulaşırken geçtiğimiz günlerde, iki ülke arasında ateşkese varıldı.

Ateşkes öncesi yapılan saldırılarda İsrail, İran'ın askeri hedeflerini, komutanlarını, karargahlarını ve nükleer tesislerini hedef aldı..

BİR BİLİM İNSANI DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in birkaç gün önceki saldırılarında üniversitede görevli bir bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Üniversitemizin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ülkemizin nükleer bilimcisi Mühendis Süleyman Süleymani, İsrail rejiminin saldırıları sonucu şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.