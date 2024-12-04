İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son durum: 4 bin 47 kişi yaşamını yitirdi

AA

İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sonuçlarına ilişkin Beyrut'taki bakanlık ofisinde basın toplantısı düzenleyen Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, acı tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Ebyad, İsrail saldırılarında şu ana kadar 4 bin 47 kişinin öldüğünü 16 bin 638 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

1456 ÇOCUK YARALI KURTULDU

Lübnan'da yaklaşık 1 senelik süre zarfında 645 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 983 kişinin yaralandığını belirten Ebyad, 15 Eylül'den sonra ise İsrail saldırısı sonucunda 3 bin 402 kişinin öldüğünü, 14 bin 655 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 316'sının çocuk, 790'ının kadın olduğunu paylaşan Ebyad, 1456 çocuk ve 3357 kadının da saldırılardan yaralı olarak kurtulduğunu belirtti.

"İSRAİL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ AÇIK BİR ŞEKİLDE HEDEF ALDI"

İsrail'in Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılarına da değinen Ebyad, "İsrail sağlık sektörünü açık bir şekilde hedef aldı." ifadesinde bulundu.

Ebyad, 67 hastanenin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

İsrail saldırılarının 40'ı doğrudan hastaneleri hedef aldı. Bu hastanelerden Bint Cubeyl Devlet Hastanesi, Bahman, Salah Gandur, Meys el-Cebel, Burc, Mercayun ve Murtada olmak üzere 7'si hala kapalı durumda ve bu saldırılar 16 kişinin şehit olması ve 73 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

"BU RAKAMLAR, ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNİN HESABINI SORMAK İÇİN ÖNEMLİ VERİLERDİR"

Derneklere ait sağlık kurumlarının ise 280 saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Ebyad, bu saldırılarda 206 kişinin öldüğünü ve 257 kişinin yaralandığını belirtti.

Ebyad, devamında şöyle konuştu:

Bu rakamlar İsrail'in Lübnan'da, sağlık sektörüne yönelik düzenlediği saldırıların belgesidir ve bunların büyük bir kısmı savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Bu rakamlar, adaleti sağlamak, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin hesabını sormak için önemli verilerdir.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, İsrail'in ateşkesi onlarca kez ihlal ettiği a.çıklanmıştı.