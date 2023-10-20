İsrail'in olası kara saldırısına hazırlığını gösteren uydu görüntüleri Karadan işgalin an meselesi olduğunu söyleyen İsrailli askeri yetkililerin hareketliliği uzaydan görüntülendi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan girmeye hazırlanıyor.

Tanklarını ve askerlerini Gazze sınırında konuşlandıran İsrail'de Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Birlikler, sınıra yakın yerde toplandı. Yakında Gazze'yi içeriden görecekler." dedi.

Gazze'ye yakın noktalarda bekleyen İsrail tanklarındaki son durum, uydu görüntülerine yansıdı.

İsrail ordusunda tank hareketliliği

Görüntüler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki iki bölgeye yüzlerce tank ve zırhlı araç konuşlandırdığı yerleri gösteriyor.

New York Times'ın aktardığına göre, İsrail ordusu, on binlerce askerin Gazze'ye girme planı kapsamında kara saldırısı planlarının ana hatlarını çizdi.

ABD'den yeşil yışık

Saldırının, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana en büyük kara operasyonu olmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada İngiliz basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın, kara harekatına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazze sınırına 6 kilometre mesafede

Uydu görüntülerine yansıyan askeri yığınak, Gazze'nin kuzey sınırındaki ana giriş noktası olan Erez'in yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Erez Geçişi, İsrail güçlerinin burayı yeniden ele geçirmesinden bu yana kapalı kalmaya devam ediyor.

Harita üzerinde 1 ve 2 numarayla gösterilen yerler, tankların toplandığı alanlar olarak işaretlendi.

Bombardımanlarla göçe zorluyorlar

İsrail ordusu, kara saldırısı öncesinde Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin bölgeyi tahliye etmesi gerektiğini söylemişti.

Diğer taraftan İsrail, salı günü, Gazze'nin güneyindeki şehirlerde bombardımanlarını yoğunlaştırdı. Sivil can kayıpları yaşanırken, bazı Filistinliler yerinden edilmeye zorlandı.

Gazze'de ağır yıkım

Öte yandan Copernicus Sentinel-1 uydusunun sağladığı görüntülerde, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ağır yıkımların yaşandığı bölgeler görülüyor.

Kırmızıyla işaretlenen noktalar, 12 Ekim'den bu yana hasar alan yerler olurken, sarı renkli alanlar ise önceki tarihlere ait.

İsrail'in hava saldırıları

Yeniden analiz edilen görüntüler, İsrail'in hava saldırılarının ilk 11 gününde Gazze'de ciddi hasar gören noktaları gözler önüne serdi.

Saldırılar, Beyt Hanun'un büyük bir kısmını ve Rimal ile El Cedide yakınındaki bölgeleri hedef alırken, Gazze'nin kuzeyi, son günlerde en ağır saldırıları yaşamaya devam etti.