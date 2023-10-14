Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Abdullah'ı öldürdüğü saldırıyı dün Lübnan sınırı üzerinde gerçekleştirdi.
Kameraman Abdullah, son yolcuğuna uğurlandı. Lübnanlı gazeteci için Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı El Hiyam köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Gözyaşlarına boğuldular
Cenaze törenine Abdullah'ın yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yakınlarının, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Abdullah'ın cenazesi önce baba evine getirildi. Ardından İmam Zeynelabiddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Abdullah toprağa verildi
Abdullah'ın ailesi, arkadaşları ve birçok gazetecinin katıldığı cenaze töreninde "İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.
Camiden köy mezarlığına kadar omuzlarda taşınan Abdullah'ın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Reuters: Kameramanımız İsrail saldırısında öldü
Açıklama yapan Reuters, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü duyurdu.
Al Jazeera ve AFP muhabirleri yaralandı
Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı.
Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.
Reuters kameramanı Abdullah'a son görev - FOTO GALERi
Gazeteciler direkt hedef alındı
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Öte yandan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.
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