Lübnan: Savaşa girmek istemiyoruz Başbakan Mikati, ülkesinin güneyinde yaşanan gerilime dikkati çekti. Mikati, Lübnan olarak savaşa girmek istemediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki diğer ülkelere sıçrayabileceğinden endişe ediliyor.

Çatışmalar, zaman zaman İsrail'e komşu Lübnan'ın güneyinde de kendini gösteriyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş sonrasında İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Lübnan'dan İsrail mesajı

Bölge, son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Güvence alamadım"

Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek şöyle dedi:

Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor.

"Savaşa girmek istemiyoruz"

İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

Sınırdaki gerginliği takip eden bir grup gazeteci de dün saldırıya uğramıştı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

İsrail: Saldırılara devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söylemişti.

İsrail'in bu dönemde "muazzam uluslararası destek topladığını" belirten Netanyahu, şöyle demişti: