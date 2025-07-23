İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acı bilanço: Toplam can kaybı 59 bin 219'a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ile Filistinlileri hedef alıyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişlerine de izin vermiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye ilişkin son durumu paylaştı.

SON 24 SAATTE 113 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 sivilin cansız bedeni ile 534 yaralının getirildiğini, cenazelerden 13’ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivile ait olduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 8 bin 363 Filistinlinin öldürüldüğünü, 31 bin 4 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 59 BİN 219'A YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 59 bin 219’a, yaralı sayısının 143 bin 45’e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNE SALDIRI

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 34 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 644 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı bin 60’a, yaralı sayısı ise 7 bin 207’ye yükseldi." denildi.

GAZZE ŞERİDİ'NDE ÖLDÜRÜLEN MEDYA ÇALIŞANLARININ SAYISINDA ARTIŞ

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli gazeteci ile birlikte 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde öldürülen medya çalışanlarının sayısının 231’e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, ölen gazetecilerin birinin foto muhabir diğerinin ise editör olarak görev yaptığı belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, "Hükümet Medya Ofisi, Filistinli gazetecilerin İsrail işgali tarafından sistematik şekilde hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını en güçlü şekilde kınamaktadır." denildi.