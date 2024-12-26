İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 45 bin 399'a yükseldi

AA

İsrail ordusu 447 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik zalim saldırılarını sürdürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, son 24 saatte '3 katliam' daha gerçekleştirdi.

Son saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

SON 24 SAATTE '3 KATLİAM'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 447 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca saldırılarda 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 399

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bilanço da açıklandı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 399'a, yaralı sayısının da 107 bin 940'a yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan, açıklamada hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.