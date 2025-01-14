İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 46 bin 645

İHA

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik zalim politikalarını 466 gündür sürdürüyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, son 24 saatte ise 4 saldırı daha düzenledi.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

SON 24 SAATTE 4 SALDIRI

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırılarda, 281 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 46 BİN 645

Öte yandan yapılan açıklamada toplam can kaybının ise 46 bin 645’e, yaralı sayısının da 110 bin 12’ye yükseldiği kaydedildi.