İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 204'e çıktı

AA

İsrail, kana doymuyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 391 gündür devam ediyor.

SON DURUM BİLGİSİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 391 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 41 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 43 BİN 204'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 204'e, yaralı sayısının da 101 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.