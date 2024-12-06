İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi

AA

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor.

SON DURUM BİLGİSİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 427 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 44 BİN 612'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 612'ye, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.