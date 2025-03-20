İsrail'in saldırılarının başladığı Gazze'de milyonlarca kişi yeniden risk altında

AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırdığı Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulunan Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması milyonlarca hayatı tekrar riske atıyor" ifadesini kullandı.

Bir meslektaşlarını daha kaybettiklerini belirten Ghebreyesus, meslektaşlarının ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'ne başsağlığı dileklerini iletti.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu olayın çocuklar dahil yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından yaşandığını bildiren Ghebreyesus, "Ateşkesin derhal yeniden başlamasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardım görevlileri ile sivillerin korunmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombaladığı, saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.