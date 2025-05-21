İsrail'in saldırısı sonucu Endonezya Hastanesi hizmet dışı kaldı

AA & Ensonhaber

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada Endonezya Hastanesi’nin artık hizmet veremediğini duyurdu. Hastanenin jeneratörleri ve yakıt depolarının İsrail ordusu tarafından hedef alınmasının ardından tamamen devre dışı kaldığı bildirildi. Bu son gelişmeyle birlikte, Gazze Şeridi’nde soykırım koşulları nedeniyle işlevini yitiren hastane sayısı 20’ye ulaştı. Halihazırda yalnızca 18 hastane sınırlı kapasiteyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Açıklamada ayrıca, Gazze genelinde halen acil müdahale amacıyla kurulu 9 sahra hastanesinin görev yaptığı belirtildi. Ancak bu geçici sağlık birimlerinin de artan ihtiyaçlar karşısında yeterli olmadığı ifade edildi.

JENERATÖRLERİ VURULAN ENDONEZYA HASTANESİ DEVRE DIŞI

İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesi’nin üç jeneratörünü ve yakıt tesislerini vurduğu, bu saldırının hastanenin tümüyle işlevsiz hale gelmesine yol açtığı kaydedildi. Hastane şu anda İsrail birliklerinin kuşatması altında bulunuyor.

Endonezya Hastanesi’nin devre dışı kalmasının özellikle Gazze’nin kuzeyindeki sağlık altyapısını çökme noktasına getirdiği vurgulandı. Yaralılar ve hastalar için temel sağlık hizmetlerinin büyük bir çöküşle karşı karşıya olduğu, bunun da halihazırda derinleşen insani ve tıbbi krizi daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

"İSRAİL'E BASKI YAPILSIN" ÇAĞRISI

Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan yakıt, motor yağı ve yedek parçalarda ciddi bir sıkıntı yaşandığı, mevcut jeneratörlerin yalnızca çok sınırlı miktarda yakıtla çalıştırılabildiği, bu durumun da acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek adına, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, “İsrail’e baskı kurulması ve hastanelere jeneratör ile yakıt girişine acilen izin verilmesi” gerektiğini vurguladı.