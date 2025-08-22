İsrail'in saldırısında 4 çocuğunu kaybeden acılı anne konuştu

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Şu ana kadar 62 bini aşkın Filistinlinin ölümüne, 156 binden fazlasının da yaralanmasına yol açan İsrail'in saldırılarında, çok sayıda aile nüfus kaydından silindi, anne ve babalar çocuklarını, çocuklar da ebeveynlerini kaybetti.

4 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Genç anne Bera da 7 Ağustos'ta İsrail ordusunun yaşadıkları çadıra düzenlediği saldırıyla hayatının en büyük acısını yaşadı.

Saldırıda Bera'nın "11 yaşındaki Abbud, 8 yaşındaki Hamza ve 4 yaşındaki Bana" isimli çocukları oracıkta hayatını kaybetti.

13 yaşındaki oğlu Ubeyd ise kaldırıldığı Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Anne Bera, Nasır Hastanesinde ölen evladını son yolculuğuna uğurlamaya tekerlekli sandalyeyle gitti.

"Canım oğlum. Kendine dikkat et" diyerek ağlayan anne, "Son evladım da gitti. 4 çocuğum gitti. Dayanacak gücüm kalmadı. Allah'ım bana sabır ihsan eyle." diyerek gözyaşı döktü.

KOLUNDAN VE BACAĞINDAN AĞIR YARALANDI

Saldırıda kolundan ve bacağından ağır yaralanan, kafatasında da kırıklar olan anne, hâlâ giden evlatlarının arkasından ağlıyor ve çektiği acılardan ötürü inliyor.

"Önce üçü öldü, sonra da Ubeyde. Gözümün nuru Ubeyde. Çocuklarım benim hayatımdı. Allah'ım bana sabır ver. 4 çocuğumun acısı kalbimi parçalıyor. Allah'ım, evlatlarım sana emanet." diyen Bera, çocuklarının yokluğuna dayanamadığını söyledi.

"ÇOCUKLARIM AÇTI, SABAH YEMEK YEME HAYALİ KURUYORLARDI"

Çocuklarının büyümesini dört gözle bekleyen ve onları gözünden bile sakınan acılı anne Bera, en çok da çocuklarının aç ölmesine ve onlar için bir şey yapamamış olmanın üzüldüğünü anlattı:

Bütün çocuklarımı kaybettim. Çocuklarım açtı, sabah yemek yeme hayali kuruyorlardı. Açtılar, meyve yemek istiyorlardı. Çocuklarımı uyurlarken hedef aldılar. Oğlum, ekmeği başının altına koymuştu, sabah bunu yiyeceğim demişti.

ENFEKSİYONLARDAN ÖTÜRÜ KOLU AMPÜTE EDİLME RİSKİ TAŞIYOR

Nasır Hastanesinde kısıtlı tıbbi imkanlarla tedavi olmaya çalışan anne, kolundan ve bacağından aldığı yaralardan ötürü çok acı çektiğini ifade etti.

Her gün koluna ufak bir operasyon yapıldığını ifade eden anne, enfeksiyonlardan ötürü kolunun ampüte edilme riski taşıdığını kaydetti.

"Çocuklarımı kaybettim, hiç değilse sağlığıma kavuşayım." diyen Bera, kolunu kaybetmemek ve iyileşmek için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.