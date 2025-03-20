İsrail’in son saldırılarında 5 BM çalışanı öldü

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin yanı sıra Birleşmiş Milletler çalışanlarını da hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in son günlerde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. “Onlar öğretmenler, doktorlar ve hemşirelerdi. En savunmasız insanlara hizmet ediyorlardı” diyen Lazzarini, yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çekti.

"GAZZE'DEKİ İNSANLAR, EN KÖTÜ KABUSLARINI TEKRAR YAŞIYOR"

Lazzarini, kara harekâtının Gazze Şeridi’ni kuzey ve güney olarak ayırmaya devam ettiğini belirterek, çatışmaların daha da şiddetlenebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti:

İnsanları zorla göçe zorlayan tahliye emirleri on binlerce kişiyi etkiliyor. Büyük bir kısmı, savaşın başladığı günden bu yana sürekli yerinden edilerek adeta bir ‘langırt topu’ gibi oradan oraya savruluyor.

Gazze’ye yönelik kuşatmanın giderek ağırlaştığını vurgulayan Lazzarini, İsrail makamlarının yaklaşık üç haftadır her türlü insani yardımı ve temel ticari malzemenin girişini engellediğini hatırlattı. “Her gün aynı korkunç sahneyle karşı karşıyayız. Gazze halkı, en insanlık dışı çileleri tekrar tekrar yaşamak zorunda bırakılıyor” diyerek, bölgedeki insani krizin derinleştiğine dikkat çekti.

Lazzarini, “Ateşkesin derhal sağlanması, Gazze’deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ile ticari malzemelerin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekiyor” diyerek uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.

UNRWA verilerine göre, İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ajans çalışanlarının sayısı 284’e ulaştı.