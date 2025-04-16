İsrail'in soykırımını belgeleyen gazeteci ve ailesi öldürüldü

AA

İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkım gün geçtikçe ağırlaşıyor....

Binlerce masumu katleden ordu, amaçsızca yerleşim yerlerini vurmaya ve sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Saldırının dozunu her geçen gün artıran İsrail, bu defa katliamı dünyaya duyuran bir ismin evini hedef aldı.

GAZETECİ VE AİLESİ HEDEF ALINDI

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

Yaşanan saldırıda, İsrail'in soykırım suçları işlediğini belgeleyen gazeteci Fatma Hasune ve 10 kişilik ailesi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 212'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 51 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432’ye yükseldi.