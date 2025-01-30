İsrail'in UNRWA'ya yönelik 'yasaklama' kararı sonrası BM'den çağrı

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) ile iletişimi 2 gün içinde keseceklerini söylemesi ve bazı kararlar aldıklarını duyurması üzerine kınama mesajları peş peşe geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararının yürürlüğe girmesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İSRAİL MECLİSİ'NİN KABUL ETTİĞİ YASA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALI"

Paylaşımda, "UNRWA olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında gıda dağıtımı, sağlık hizmeti, eğitim ve diğer hizmetler ciddi şekilde zarar görecek. Bu durumun, 10 binlerce Filistinlinin insan hakları üzerinde doğrudan ve korkunç etkileri olacak. UNRWA'nın temel çalışmalarını kısıtlayan ve İsrail Meclisi'nin kabul ettiği yasa yürürlükten kaldırılmalı." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, bugün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.